Morreram mais de 6600 migrantes na tentativa de chegarem às costas espanholas em 2023. A rota mais mortífera é a das Canárias com 6 mil vítimas.



O Terra Europa conversou com a presidente da organização "Caminhando Fronteiras", que todos os anos faz o levantamento das travessias mortais no Atlântico e no Mediterrâneo.