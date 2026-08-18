Morreu a atriz Glória Menezes



Abandonou os estudos para se dedicar à atuação e foi pioneira na era de ouro das telenovelas brasileiras, fazendo a sua estreia em televisão no final da década de 1950.



A atriz esteve em mais de 40 produções nacionais e a chegada ao grande ecrã valeu-lhe o prémio Palma de Ouro no Festival de Cannes, pela participação no filme "O Pagador de Promessas", de 1962.



Protagonizou algumas das telenovelas brasileiras de maior sucesso em Portugal: “Pai Herói” (1979), “Guerra dos Sexos” (1983) e “Rainha da Sucata” (1990). “Totalmente Demais" (2015) é o título da última produção de ficção que contou com a sua participação no elenco, na qual deu vida a madame Stelinha.

Era considerada uma das maiores referências das telenovelas e do teatro no Brasil.Considerada a “primeira-dama” da televisão, estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) e fundou o grupo teatral Jovens Independentes.