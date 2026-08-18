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Morreu a atriz Glória Menezes
Morreu, aos 91 anos, a atriz brasileira Glória Menezes, depois de mais de seis décadas de carreira na dramaturgia. A informação foi avançada pela sua assessoria.
Glória Menezes deixa um legado de mais de seis décadas de atuação. A atriz morreu esta terça-feira, no Rio de Janeiro. Era considerada uma das maiores referências das telenovelas e do teatro no Brasil.
Considerada a “primeira-dama” da televisão, estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) e fundou o grupo teatral Jovens Independentes.
Abandonou os estudos para se dedicar à atuação e foi pioneira na era de ouro das telenovelas brasileiras, fazendo a sua estreia em televisão no final da década de 1950.
A atriz esteve em mais de 40 produções nacionais e a chegada ao grande ecrã valeu-lhe o prémio Palma de Ouro no Festival de Cannes, pela participação no filme "O Pagador de Promessas", de 1962.
Protagonizou algumas das telenovelas brasileiras de maior sucesso em Portugal: “Pai Herói” (1979), “Guerra dos Sexos” (1983) e “Rainha da Sucata” (1990). “Totalmente Demais" (2015) é o título da última produção de ficção que contou com a sua participação no elenco, na qual deu vida a madame Stelinha.
Considerada a “primeira-dama” da televisão, estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) e fundou o grupo teatral Jovens Independentes.
Abandonou os estudos para se dedicar à atuação e foi pioneira na era de ouro das telenovelas brasileiras, fazendo a sua estreia em televisão no final da década de 1950.
A atriz esteve em mais de 40 produções nacionais e a chegada ao grande ecrã valeu-lhe o prémio Palma de Ouro no Festival de Cannes, pela participação no filme "O Pagador de Promessas", de 1962.
Protagonizou algumas das telenovelas brasileiras de maior sucesso em Portugal: “Pai Herói” (1979), “Guerra dos Sexos” (1983) e “Rainha da Sucata” (1990). “Totalmente Demais" (2015) é o título da última produção de ficção que contou com a sua participação no elenco, na qual deu vida a madame Stelinha.
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