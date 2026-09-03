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Morreu a jornalista e ativista norte-americana Gloria Steinem
Ícone do feminismo e da luta pela igualdade de género, Gloria Steinem morreu na quarta-feira aos 92 anos, anunciou a fundação esta quinta-feira na sua conta de Instagram.
(em atualização)
"Gloria Steinem morreu de forma pacífica na sua casa em Nova Iorque, rodeada pelos seus entes queridos", declarou a Fundação Gloria, sem especificar a causa da morte.
Num texto de homenagem publicado na rede social, a fundação destaca os "quase cem anos bem vividos" e dedicados "à luta pela igualdade até ao fim".