Morreu Anthony Bourdain

08 Jun, 2018, 12:34 / atualizado em 08 Jun, 2018, 13:11 | Mundo

Bourdain estava em gravações em França. Foi encontrado sem vida no hotel pelo amigo e chef Eric Ripert, na manhã desta sexta-feira.





De acordo com a CNN, o canal onde era emitida a atual série de Bourdain “Parts Unknown”, a causa da morte foi suicídio.







Anthony Bourdain ganhou vários prémios pelos seus programas irreverentes sobre gastronomia, desde Emmy's ao Peabody Award.







Bourdain tinha uma forma muito própria e irreverente de contar histórias sobre comida e viagens. Visitava restaurantes de luxo e, logo ao lado, a roulotte de comida.





Em 1999 escreveu um artigo para o New Yorker intitulado “Não coma antes de ler isto”, que se tornou um livro best seller em 2000, o “Cozinha Confidencial: Aventuras no submundo da restauração” [“Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly"].



O livro lançou Bourdain para o estrelato a nível mundial.



Primeiro, com o programa “A Cook's Tour”, no canal Food Network e depois com “Anthony Bourdain: No reservations”, no Travel Channel. Programa que foi um êxito global, ganhando dois prémios Emmy e mais de uma dúzia de nomeações.



Em 2013, Bourdain e a CNN assumiram o risco de apostar num programa seu, num canal mais conhecidos pela informação e pelos “última hora” noticiosos. Bourdain tornou-se rapidamente numa das caras do canal e presença em horário nobre. “Parts Unknown” vai já na 11ª edição na CNN.





Num artigo publicado esta sexta-feira, a CNN diz que Bourdain era um mestre na sua arte – primeiro na cozinha e depois nos media. Através dos seus programas televisivos e livros, explorou a condição humana e ajudou os espetadores a pensar de forma diferente sobre a comida, viagens e eles próprios. Era ativista pelas populações marginalizadas e fazia campanha por melhores condições de segurança no trabalho para os funcionários da restauração. Pelo caminho, recebeu quase todos os prémios que a indústria tem para oferecer”.







“A sua paixão pela aventura, novos amigos e boa comida e bebida e as suas histórias memoráveis sobre o mundo, tornavam-no um ímpar contador de histórias. O seu talento nunca deixou de nos surpreender e vamos sentir muito a sua falta. As nossas preces estão com a sua filha e a sua família”, continua a CNN.