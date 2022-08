Morreu Archie Battersbee. Suporte de vida desligado ao fim de quatro meses

, declarou Hollie Dance, mãe do rapaz ligado desde abril ao suporte de vida num hospital de Londres.

Archie Battersbee foi encontrado inconsciente em casa, a 7 de abril, com uma ligadura na cabeça. Os pais acreditam que poderá ter sido vítima de desafio na rede social TikTok.



Os médicos argumentaram que o tratamento de suporte de vida não ia ao encontro dos melhores interesses de Archie. Contudo, o, escusando-se a “interferir com as decisões dos tribunais nacionais [do Reino Unido]”. Permitiu assim que a retirada do tratamento de suporte de vida de Archie fosse por diante.Este caso deu lugar a um debate nacional – com eco para lá das fronteiras britânicas - sobre a avaliação dos médicos contra a vontade de familiares.

Nos termos da lei britânica, os tribunais podem intervir quando pais e clínicos estão em desacordo.