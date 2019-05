Morreu Bob Hawke, um dos primeiros-ministros mais populares da Austrália

Lusa17 Mai, 2019, 07:21 / atualizado em 17 Mai, 2019, 08:22 | Mundo

"Perdemos Bob Hawke, um grande australiano. Alguns diriam o maior australiano do pós-guerra, disse a viúva do antigo dirigente trabalhista, Blanche d`Alpuget, em comunicado.

Durante o seu Governo, entre 1983 e 1991, Hawke criou o sistema público de seguro médico (Medicare), revitalizou o dólar australiano e os fundos de reforma obrigatórios, liberalizou o setor financeiro e lançou o Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), entre outras medidas e iniciativas.

"Bob Hawke mudou a Austrália para melhor. Uniu os australianos, modernizou a economia, transformou a sociedade e protegeu o ambiente", disse o líder trabalhista, Bill Shorten.

Por seu lado, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, afirmou que "os êxitos" de Bob Hawke "vão ser falados nos próximos dias", mas os australianos vão sobretudo recordar o antigo líder "por ser `um bom tipo`".

A morte de Hawke acontece quando os australianos se preparam para as legislativas do próximo sábado. Para a escolha do novo Governo da Austrália, os trabalhistas lideram as sondagens com 51% das intenções de voto contra 49% da coligação Liberal-Nacional, no poder.