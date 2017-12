Partilhar o artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço Imprimir o artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço Enviar por email o artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço Aumentar a fonte do artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço Diminuir a fonte do artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço Ouvir o artigo Morreu Bruce McCandless, primeiro astronauta a andar livre no Espaço

Tópicos:

Houston Neil Armstrong, Skylab, Telescópio Hubble,