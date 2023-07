Morreu cantora e compositora irlandesa Sinéad O`Connor

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil", lê-se no comunicado citado pela agência noticiosa Efe e pelo jornal The Irish Times, numa notícia atualizada sobre a morte da cantora.







Sinéad O'Connor alcançou grande sucesso internacional na década de 1990 com a canção "Nothing compares 2 U", composta por Prince. Em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.







Sinéad O'Connor começou muito nova no mundo da música, mas mostrou desde cedo ter um potencial único e uma grande personalidade, diz Nuno Galopim.

A artista de Dublin lançou 10 álbuns de estúdio. O'Connor recebeu o prêmio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa, no início deste ano.







Sinéad O'Connor teve um percurso musical marcado por uma forte peronalidade de quem não temia ser diferente dos outros, acrescenta Nuno Galopim.

Sinéad O'Connor atuou em Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em junho de 1995.