Morreu Emma Bonino, política italiana que lutou pelo acesso ao aborto

Em 1975, fundou o Centro de Informação, Esterilização e Aborto (CISA), antes de se candidatar às eleições legislativas e ser eleita deputada pelo Partido Radical em 1976. O aborto acabou por ser legalizado em Itália em 1978.

Primeira mulher a usar calças numa reunião em Bruxelas



Venceram algumas batalhas, como a proibição da energia nuclear. Noutras campanhas, incluindo o esforço para legalizar a canábis, não tiveram sucesso.

“Não acho que as mulheres sejam uma categoria”





Em 1997, foi brevemente detida pela milícia talibã durante uma visita ao Afeganistão, depois de membros do seu grupo terem tirado fotografias num hospital feminino — uma infração às normas talibãs.





"Emma Bonino foi, durante décadas, uma voz importante e reconhecível da política italiana, defendendo as suas ideias com determinação. Os nossos percursos e sensibilidades foram muito diferentes, mas isso nunca me impediu de reconhecer a sua influência e o seu papel na vida pública da nossa nação", reagiu a chefe de governo Giorgia Meloni na rede social X.



Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione.



Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026





c/agências

"Ao regressar de comboio, à noite, decidi que nunca, nunca, nunca mais ninguém deveria ter de passar por esta humilhação", recordou mais tarde. Um ano depois, determinada a tirar o aborto da clandestinidade, entregou-se à polícia, transformando a sua "infração" privada num ato público de desafio.O episódio levou também Bonino ao Parlamento pelo Partido Radical, uma força pequena, mas incansável, na defesa dos direitos civis."Não os tive por opção própria", disse à revistanuma entrevista de 2018. "É preciso muita coragem (para ter filhos). Com um filho, é preciso dizer 'para sempre'. Nunca consegui fazer isso."Refletindo o seu grande prestígio em Itália — e contrastando com a desaprovação da Igreja Católica em relação à sua posição sobre o aborto —, o Papa Francisco fez uma visita invulgar fora do Vaticano, em novembro de 2024, para a ver em sua casa após um grave susto com a sua saúde."Lutei por direitos durante toda a minha vida, alertando as pessoas para que os defendam, pois não duram para sempre", disse à emissora estatal Rai em 2024.Numa carreira dinâmica que abrangeu cinco décadas, Bonino foi repetidamente eleita para os parlamentos italiano e europeu e desempenhou as funções de ministra dos Negócios Estrangeiros e de ministra dos Assuntos Europeus em Roma.Para surpresa geral, Bonino foi nomeada para a Comissão Europeia em 1994, graças ao apoio do então primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Aí, assumiu um grupo heterogéneo de pastas que mais ninguém tinha reivindicado: a pesca, a política do consumidor e o gabinete de ajuda humanitária da Comunidade Europeia.Segura de si e desenvolta perante as câmaras de televisão, rapidamente atraiu o interesse dos média ao embarcar em barcos de pesca espanhóis em alto-mar durante a "guerra do peixe" da União Europeia com o Canadá. Sem papas na língua, acusou o Canadá de pirataria, alegação negada pelo governo daquele país.Condenou o silêncio da comunidade internacional sobre a situação das mulheres afegãs sob o regime talibã, mas declarou à Reuters, em 1996, que não se via como uma feminista tradicional.Após a sua passagem por Bruxelas, dedicou-se a uma grande variedade de causas, incluindo a campanha contra a mutilação genital feminina, a igualdade de pensões em Itália e os direitos dos migrantes.Embora tenha obtido bons resultados nas sondagens de popularidade, o novo partido teve um fraco desempenho nas urnas, não conseguindo conquistar qualquer lugar nas eleições para o Parlamento Europeu de 2019 e 2024, e obtendo apenas dois lugares nas eleições nacionais de 2022.O anúncio da morte de Emma Bonino foi feito esta sexta-feira pelo partido, o + Europa (Mais Europa).. Hoje, não é apenas a nossa líder que parte, mas uma das protagonistas mais lúcidas, corajosas e livres da história política do nosso país e do mundo livre", escreveu o partido no Facebook.