Morreu ex-astronauta Jim Lovell, comandante da missão Apollo 13

"A NASA envia as suas condolências à família do capitão Jim Lovell, cuja vida e obra inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas. O caráter e a coragem inabalável de Jim ajudaram a nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma potencial tragédia num sucesso com o qual aprendemos muito. Lamentamos a sua morte ao mesmo tempo que celebramos as suas conquistas", declarou a agência espacial norte-americana.

Jim Lovell, que morreu na quinta-feira, viajou para o espaço quatro vezes, embora a mais memorável de todas as suas missões tenha sido a Apollo 13, em 1970, em que teve de abortar a aterragem lunar planeada, devido a uma explosão no tanque de oxigénio dias após a descolagem.

Foi nesse momento que o astronauta, comandante da missão, disse a célebre frase "Ok, Houston, we had a problem here" ("Ok, Houston, tivemos um problema aqui"), que mais tarde se popularizou como "Houston, we have a problem" ("Houston, temos um problema").

A missão em que ocorreu uma grave falha no motor, mas que no final foi superada, serviu de inspiração para o filme "Apollo 13", de Ron Howard, de 1995, que conta a história da missão.

O livro de Jim Lovell "Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13" ("Lua Perdida: A Perigosa Viagem da Apollo 13", em tradução livre) tornou-se o famoso filme, protagonizado por Tom Hanks no papel de Lovell.

"Como comandante da missão Apollo 13, a sua compostura e firmeza sob pressão ajudaram a tripulação a regressar em segurança à Terra e demonstraram o raciocínio rápido e a inovação que inspiraram futuras missões da NASA", sublinhou a NASA no comunicado hoje divulgado.

O capitão Jim Lovell foi selecionado como astronauta pela NASA em setembro de 1962, e a partir daí exerceu funções enquanto piloto de reserva para o voo Gemini 4 e comandante de reserva para o voo Gemini 9, bem como comandante de reserva de Neil Armstrong para a missão de aterragem lunar da Apollo 11.

Rm 04 de dezembro de 1965, Jim Lovell e Frank Borman foram lançados para o espaço na histórica missão Gemini 7, sublinhando que o voo durou 330 horas e 35 minutos e incluiu o primeiro encontro de duas naves manobráveis tripuladas.

O capitão Lovell deteve o recorde de tempo no espaço, com um total de 715 horas e cinco minutos, até ser ultrapassado pelos voos do Skylab.

O Presidente dos Estados Unidos Lyndon B. Johnson (1908-1973) nomeou Jim Lovell como seu consultor para a aptidão física e desporto em junho de 1967.

Quando o Conselho de Aptidão Física foi revisto pelo Presidente Richard Nixon (1913-1994), em 1970, Lovell foi promovido a presidente do conselho.

Jim Lovell reformou-se em 1973 e optou por uma vida tranquila, trabalhando para a companhia de reboque portuário e costeiro Reboque Bay-Houston.

O ex-astronauta foi promovido ao cargo de presidente e diretor executivo da empresa em 01 de março de 1975.