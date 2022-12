Morreu ex-ministro angolano das Relações Exteriores Assunção dos Anjos

"Foi com profunda dor e consternação que tomámos conhecimento do falecimento do embaixador Assunção Afonso de Sousa dos Anjos", refere a nota hoje emitida, assinada pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António.

Com 76 anos, Assunção dos Anjos foi embaixador em França, Espanha e Portugal.

No mesmo comunicado é sublinhado que o ex-governante "foi um diplomata nato, que serviu o país com brio e dedicação como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola em França, Espanha e Portugal".

"Neste momento de dor e luto, endereço, em nome da direção do Ministério das Relações Exteriores e dos demais funcionários à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar", reagiu Téte António.