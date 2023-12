Morreu Gaston Glock inventor de uma das pistolas mais famosas do mundo

Glock, um dos homens mais ricos da Áustria, com uma fortuna estimada em mais de mil milhões de euros, morreu aos 94 anos, segundo a agência austríaca APA, que citou fontes da empresa.A empresa, que no ano passado teve lucros superiores a 500 milhões de euros, garantiu em comunicado que “o filho de Gaston Glock continuará no futuro o trabalho com o mesmo espírito”.Gaston Glock inventou umano início da década de 1980 que ficou, e que se tornou uma arma amplamente utilizada, quer pelas forças de segurança, quer por grupos criminosos.”, sublinhou ainda a empresa.Fundada em 1963, esta empresa fabricava inicialmente objetos de consumo em plástico e madeira, até que no início da década de 1970 passou a produzir facas e acessórios militares.O grande salto ocorreu quando a Glock ganhou um concurso do exército austríaco, em 1980, para se equipar com uma nova pistola de serviço.Glock, que não tinha experiência anterior com armas de fogo,A empresa possui fábricas em vários países, incluindo os Estados Unidos, um dos maiores e mais lucrativos mercados de armas do mundo.Glock, que sempre se manteve afastado da vida pública, mesmo aplicando uma estratégia agressiva de denúncias contra meios de comunicação social que noticiavam sua empresa de forma negativa, tem dois filhos e uma filha.Em 2011, Glock divorciou-se de Helga, a mulher com quem foi casado por 49 anos, e casou-se com Kathrin Tschikof, 52 anos mais nova.A luta da ex-mulher por parte da fortuna da família atraiu a atenção dos "media".