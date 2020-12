Morreu Giscard d`Estaing

Giscard d'Estaing perdeu a reeleição em 1981 para o socialista François Mitterrand.

Giscard D’Estaing foi chefe de estado de 1974 a 1981. Eleito Presidente aos 48 anos, Giscard d'Estaing sucedeu a anos de poder de De Gaulle e procurou liberalizar tanto a economia como as atitudes sociais.Sob o seu mandato, o aborto foi legalizado e consagrado o divórcio por mútuo consentimento, ambos considerados dois importantes avanços sociais na época. Adiantou igualmente a idade de voto para os 18 anos.O Presidente ficou ainda conhecido como um dos arquitetos do projetode integração europeu. Foi muito próximo do chanceler alemão Helmut Schmidt, com quem lançou as bases da moeda europeia no que viria a ser o Sistema Monetário Europeu.

Antes da sua eleição, Giscard d'Estaing foi ministro das Finanças quando Georges Pompidou era primeiro-ministro, entre 1962 e 1966. Voltou ao Governo com as mesmas funções quando Pompidou já era Presidente entre 1969 e 1974.



Após a sua passagem pelo Eliseu, foi deputado europeu e dedicou-se à escrita, pertencendo mesmo à Academia francesa. Na sua longa carreira política foi deputado, ocupou diversos cargos na política local e regional e sentou-se no Conselho Constitucional.



Em março deste ano, foi acusado por uma jornalista alemã de assédio sexual e foi aberto um inquérito para apurar os factos.











