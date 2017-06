Morreu Helmut Kohl

16 Jun, 2017, 16:24 / atualizado em 16 Jun, 2017, 16:53 | Mundo

Desde uma queda que dera em 2008, e na qual sofrera um traumatismo craniano, Helmut Kohl ficara afectado na sua capacidade de falar e apenas se movia em cadeira de rodas - tendo, mesmo assim, mantido durante algum tempo uma presença relativamente frequente em homenagens públicas que lhe eram prestadas.



Kohl foi chanceler da Alemanha de 1982 a 1998. O Muro de Berlim "caiu" em 9 de Novembro de 1989 e a unificação monetária das duas Alemanhas deu-se em 3 de Outubro de 1990. O longo período de Helmut Kohl à frente do Governo federal divide-se, quase a meio, com uma autoridade sobre a Alemanha ocidental e Berlim ocidental, e, depois, com uma autoridade sobre a Alemanha unificada.



Em 2 de Dezembro de 1990 ganhou por confortável maioria as primeiras eleições para um Governo da Alemanha unificada.O rival derrotado foi Oskar Lafontaine, ao tempo líder do partido social-democrata, SPD, e mais tarde migrado para o Partido da Esquerda.



Ao contrário de um preconceito corrente, Helmut Kohl não foi um paciente arquitecto da unificação alemã e sim um político de reacções ágeis, que mudou rapidamente a agulha da sua orientação política assim que uma crise inesperada o confrontou com o desafio de absorver a outra Alemanha.



Investigações posteriores sobre Alexander Schalk-Golodkowski, um alto funcionário do Ministério do Comércio Externo da República Democrática Alemã (RDA), mostraram que Helmut Kohl planeava a sua política com base numa perspectiva de coexistência a longo prazo entre as duas Alemanhas e que procurava influir sobre a evolução política da RDA criando mecanismos de ajuda e dependência económica. A sua principal aposta era a de substituir paulatinamente a influência da URSS sobre a RDA.



A crise foi desencadeada e levada a um desfecho fulminante por uma sucessão de factos ininterrupta: o afluxo de refugiados alemães às embaixadas em Budapeste, a bola de neve das "manifestações das segundas feiras" posta a rolar em Leipzig, e contagiando rapidamente toda a RDA, e enfim a gaffe de um dirigente leste-alemão, Günther Schablowski, que se atrapalhou perante a pergunta feita por um jornalista em conferência de imprensa e admitiu que já se poderia atravessar o Muro.



Com o Muro inesperadamente aberto, Helmut Kohl teve a presença de espírito de entender que todos os planos gizados anteriormente tinham deixado de ter qualquer préstimo.



Dispôs-se a financiar pelos cofres do Estado o câmbio 1:1, quando na verdade o marco oriental era cambiado por 4:1 no mercado negro - o único que reflectia o verdadeiro valor das duas moedas. Criou com isso uma imediata euforia unificadora na antiga RDA e ganhou sem apelo nem agravo as eleições a que o SPD se apresentava como um partido pouco convicto, ou mesmo relutante, sobre a unificação.