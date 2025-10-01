Morreu Jane Goodall, célebre cientista e ativista dos direitos dos animais

(em atualização)





Goodall morreu de causas naturais, informou o Instituto Jane Goodall numa publicação nas redes sociais. "As descobertas de Goodall como etóloga revolucionaram a ciência, e ela foi uma defensora incansável da proteção e restauração do nosso mundo natural”, acrescentou o instituto.





A cientista destacou-se no trabalho de compreensão dos chimpanzés, bem como no ativismo para a proteção dos habitats. Foi pioneira na sua área logo a partir da década de 1960 e abriu caminho ao trabalho na mesma área por parte de outras mulheres, incluindo Dian Fossey.





Foi protagonista de vários filmes, séries de televisão e artigos, em concreto da National Geographic, com o intuito de levar ao grande público as peculiaridades da vida selvagem ao grande público.





Jane Goodall destacou-se ao identificar as diferentes personalidades, emoções e relações entre os chimpanzés.





“Descobrimos que, afinal, não existe uma linha divisória nítida entre os humanos e o resto do reino animal”, afirmou numa palestra em 2002.





Para além do trabalho como primatologista, focou-se também na defesa do clima e exortou o resto do mundo a tomar medidas urgentes contra as alterações climáticas.





Jane Goodall nasceu em Londres em 1934 e cresceu em Bournemouth. A paixão pelos animais selvagens já vinha da infância, mas Goodall ainda trabalhou como secretária e produtora de cinema antes de se dedicar à ciência.





Em 1957, visitou pela primeira vez o Quénia, viagem que a colocou no caminho do trabalho futuro com os primatas após o encontro com o famoso antropólogo e paleontólogo Dr. Louis Leakey e a sua mulher, a arqueóloga Mary Leakey.





Prosseguiu o trabalho na Tanzânia, no Parque Nacional de Gombe Stream, onde contactou de perto com os chimpanzés e identificou comportamentos e até a capacidade destes animais em fabricar ferramentas de caça de térmitas. Mais tarde, terminou o Doutoramento na Universidade de Cambridge.