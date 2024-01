Morreu líder da secreta israelita Mossad durante a Guerra do Yom Kippur

"Zvi Zamir adotou uma abordagem determinada na luta contra o terrorismo palestiniano. Sob a sua liderança, a Mossad realizou ousadas ações operacionais e de informações em todo o mundo", afirmou a Mossad num comunicado citado pela agência France-Presse.

Este general da reserva liderou a Mossad entre 1968 e 1974 e estava à frente dos serviços de informações israelitas durante a guerra israelo-árabe de 1973, para a qual alertou mas não foi escutado.

Zamir terá recrutado pessoalmente o espião egípcio Ashraf Marwane, apelidado de "o Anjo" e amigo próximo do então Presidente egípcio, Anwar al-Sadat, e sobretudo genro de Gamal Abdel Nasser, ex-chefe de Estado do Egito falecido em 1970.

De acordo com documentos de arquivo israelitas desclassificados em 2018, Ashraf Marwane tinha informado Zvi Zamir, em 05 de outubro de 1973, sobre o ataque que o Egito e a Síria se preparavam para lançar no dia seguinte contra Israel.

Zvi Zamir alertou então o gabinete da primeira-ministra Golda Meir, mas o seu aviso passou despercebido, com o chefe da `secreta` militar da altura, Eli Zeira, insistindo que a possibilidade de o Egito e a Síria lançarem um ataque coordenado era "mais do que fraca", de acordo com os registos desclassificados.

Em 06 de outubro de 1973, às 14:00, em plena celebração do Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, o Egito e a Síria lançaram uma ofensiva contra o Exército israelita, a oeste ao longo do Canal de Suez e a leste nos Montes de Golã.

Faltavam apenas cinco horas para o início das operações quando os líderes israelitas decretaram a mobilização geral dos reservistas.

Este atraso custou muito caro ao Exército israelita, que sofreu pesadas perdas, mais de 2.200 mortos, e um revés que destruiu o mito da invencibilidade de Israel após a sua vitória na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967.

O ataque surpresa do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023 foi comparado por meios de comunicação social israelitas à eclosão da Guerra do Yom Kippur, deixando o país perplexo como acontecera há 50 anos.

Zvi Zamir, nascido na Polónia em 1925, lutou na primeira guerra israelo-árabe em 1948, antes da criação do Estado de Israel, e serviu no Exército até 1968.

Durante o seu mandato à frente da Mossad, supervisionou a Operação "Ira de Deus", com o objetivo de assassinar os líderes do grupo palestiniano Setembro Negro, um comando terrorista que matou onze atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972.