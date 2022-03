Morreu Madeleine Albright, primeira mulher secretária de Estado nos EUA

Foi em 1996 que o então presidente Bill Clinton (1993-2001) escolheu Madeleine Albright como a chefe da diplomacia norte-americana, cargo que desempenhou nos últimos quatro anos da administração do ex-chefe de Estado democrata.



Na altura, Albright tornou-se a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo político na história dos Estados Unidos, mas nunca esteve na linha de sucessão para a presidência, por ser natural da antiga Checoslováquia.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Nascida em Praga com o nome Marie Jana Korbelova em 1937, a sua família partiu dois anos depois para Londres, aquando da ocupação da antiga Checoslováquia pela Alemanha. Frequentou a escola na Suíça e, aos dez anos, adotou o nome Madeleine.Enquanto diplomata,: os genocídios em Ruanda e na Bósnia-Herzegovina.Albright foi embaixadora dos EUA nas Nações Unidas entre 1993 e 1997, tendo aproveitado esse cargo para exercer pressão para ações mais pesadas contra os sérvios na Bósnia, depois de a capital Saravejo ter sido tomada.Nos últimos anos de vida"Estamos com o coração partido ao anunciar que a dra. Madeleine K.Albright, 64.ª secretária de Estado dos EUA e a primeira mulher a ocupar esse cargo, faleceu hoje. A causa foi um cancro", escreveu a família no Twitter.