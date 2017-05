Morreu Mário Carrascalão

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 05:52 | Mundo

Mário Carrascalão, que foi governador durante a ocupação indonésia e vice-primeiro-ministro após a independência, faleceu um dia depois de ser galardoado com o Grande Colar da Ordem de Timor-Leste, a mais alta condecoração do país, entregue pelo chefe de Estado, Taur Matan Ruak.



Indicações preliminares apontam que Mário Carrascalão terá sofrido um ataque cardíaco quando conduzia e viajava sozinho no seu carro privado, na zona do bairro do Farol, em Díli. O carro está ainda no local, tendo subido o passeio e embatido contra um poste, informou a agência Lusa.



Desconhece-se se o acidente ocorreu antes ou depois do ataque cardíaco.



Testemunhas relataram que transeuntes transportaram Mário Carrascalão para o hospital, onde equipas médicas confirmaram o seu óbito.



"Ainda ontem estivemos todos a jantar em família e ele estava muito bem-disposto, foi galardoado e estávamos a celebrar", contou a irmã Ângela Carrascalão.



Uma multidão começou já a juntar-se no espaço mortuário do Hospital Nacional Guido Valadares.