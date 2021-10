Morreu o General Colin Powell

Numa publicação na sua página na rede social Facebook, a família Powell refere que o general tinha o esquema de vacinação completo e agreadeceu os cuidados ao Hospital Walter Reed, onde os presidentes norte-americanos costumam receber tratamento.





Como general de quatro estrelas do Exército, Colin Powell foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do presidente George H.W. Bush durante a Guerra do Golfo de 1991, durante a qual os norte-americanos expulsaram as tropas iraquianas do vizinho Kuwait. Foi o primeiro afro-americano a ocupar este posto.



Powell, um republicano moderado e pragmático, serviu mais tarde como secretário de Estado do presidente George W. Bush.







O general foi uma peça chave no Governo de George W. Bush na luta contra o terrorismo, após os ataques de 11 de setembro de 2001.







Defensor da guerra do Iraque, Powell fez a 5 de fevereiro de 2003, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, um longo discurso sobre as armas de destruição em massa alegadamente detidas pelo Iraque. Estes argumentos que foram invocados comno o principal motivo para justificar uma invasão do país.



Posteriormente, admitiu que este discurso constituiu uma "mancha" na sua reputação: "É uma mancha porque fui eu que fiz essa apresentação em nome dos Estados Unidos para o mundo, e ela sempre fará parte do meu histórico."

Do Harlem para a Casa Branca

Nascido a 5 de abril de 1937 no Harlem, Colin Powell cresceu na cidade de Nova York, onde estudou Geologia.



Entrou para a carreira militar em 1958. Inicialmente esteve na Alemanha e foi enviado para o Vietname como conselheiro militar de John F. Kennedy.







Em 1989, Powell concebey a estratégia para a invasão militar norte-americana do Panamá, que visava derrubar o ditador Manuel Noriega, cujo sucesso lhe valeu a atribuição da responsabilidade da operação Tempestade no Deserto, durante a Guerra do Golfo (1990-91).







Retirado da carreira militar em 1993, Powell manteve atividade nessa área dando conferências e escrevendo livros, tendo sido por várias vezes apontado como um possível candidato do Partido Republicano, apesar da sua condição de independente.







Em 2008, contudo, Powell manifestou publicamente o seu apoio à candidatura presidencial do democrata Barack Obama, no seu primeiro mandato.