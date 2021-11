Morreu o príncipe Norodom Ranariddhm do Camboja

O atual primeiro-ministro do país, Hun Sen, que lhe sucedeu em 1997, disse estar "de luto" numa declaração em que descreveu Ranariddh como "um dignitário, um membro da família real que era patriótico para a nação, a religião e o rei".



Os filhos de Ranariddh e outros membros da família real estão a organizar um voo charter para levar os seus restos mortais de Paris para Nom Pen, onde será realizado um funeral real, noticiou o jornal Khmer Times.



Ranariddh ganhou as primeiras eleições democráticas em 1993 após o regime dos Khmers Vermelhos e a subsequente tutela do país pela ONU, mas quando não conseguiu obter a maioria absoluta formou um governo de coligação com Hun Sen, com quem partilhou o cargo de primeiro-ministro.



Em 1997, num clima de violência com confrontos entre a polícia e milícias de apoio a Hun Sen, demitiu-se, deixando o caminho aberto para que o atual primeiro-ministro assumisse sozinho o cargo, que não renunciou desde então.



Ranariddh é o meio-irmão do atual rei, Norodom Sihamoni, e filho do monarca anterior, Norodom Sihanouk, e tem sido o membro da família real mais politicamente envolvido nas últimas décadas.