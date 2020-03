Morreu Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN

O antigo presidente do BPN tinha 84 anos. Morreu na segunda-feira em casa, vítima de cancro. O velório realiza-se na quarta-feira, a partir das 17h00, na Basílica da Estrela. José Oliveira e Costa vai ser cremado no dia seguinte, quinta-feira, no cemitério do Alto de São João.