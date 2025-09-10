Morreu voz da juventude pró-Trump. Influencer Charlie Kirk baleado em evento na Universidade de Utah Valley

O influenciador conservador Charlie Kirk, voz da juventude pró-Trump nos Estados Unidos, foi baleado durante uma reunião pública, segundo vários meios de comunicação americanos.

"Todos nós devemos rezar pelo Charlie Kirk, que foi baleado. Um grande tipo, de cima a baixo. DEUS O ABENÇOE!", escreveu já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump na sua rede social.

Kirk tem 31 anos, tem podcast's e é conhecido por ser apreciador de debates oratórios com estudantes, estava na organização de um evento no campus da Utah Valley University, no oeste do país, quando foi alvejado, segundo a CNN e a Fox News.

Um suspeito foi detido por, alegadamente ter disparado contra o jovem conservador norte-americano na Universidade de Utah Valley, confirmou esta instituição.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver Kirk a ser baleado, enquanto falava sentado sob uma tenda perante centenas de pessoas.

Charlie Kirk, a legend in truth telling and fighting evil, has been shot while giving a speech at Utah Valley University (UVU) in Provo Utah. It looks as though he was shot in the neck… still waiting details. pic.twitter.com/d57dzMMXwL — Rusty Lindquist (@RustyLindquist) September 10, 2025

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que estão "a acompanhar de perto as notícias sobre o trágico tiroteio que envolveu" Kirk. "Os nossos pensamentos estão com Charlie, os seus entes queridos e todos os afetados", afirmou Patel.

Além disso, o responsável do FBI garantiu, através do seu perfil na rede social X, que os agentes chegarão ao local do crime "rapidamente" e que o FBI apoia "totalmente a resposta e a investigação em curso".

C/Lusa