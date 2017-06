"Mortas, feridas, sequestradas e forçadas a matar". É o dia a dia de milhões de crianças iraquianas

Paulo Alexandre Amaral - RTP 22 Jun, 2017, 11:34 / atualizado em 22 Jun, 2017, 12:10 | Mundo

Se o título do relatório da Unicef – Nowhere to Go (Sem Lugar para Ir) – é de si um sinal da situação desesperada em que vivem mais de cinco milhões de crianças num Iraque fraturado pela intervenção externa, os números deixados no sumário relativos ao período de 2014 para cá refletem a urgência que a situação exige: 1075 crianças mortas (152 nos primeiros seis meses deste ano), 1130 mutiladas e feridas (255 nos primeiros seis meses deste ano), mais de 4.650 separadas das famílias ou que ficaram desacompanhadas, mais de três milhões não frequentam a escola regularmente e 1,2 milhões estão fora da escola.







De qualquer forma, a escola não é o lugar tranquilo, o porto seguro que se imagina na vida de uma criança, já que, nestes três anos desde 2014, aconteceram no Iraque 138 ataques a escolas.



São números que levam a Unicef a concluir pela necessidade de auxílio para mais de cinco milhões de crianças no país, nas palavras do relatório “crianças que necessitam de assistência humanitária urgente”. Estamos a falar de mais de metade da população portuguesa.







A Unicef lembra a situação do Iraque pós-Saddam Hussein, um país que procura erguer-se nos escombros de uma guerra de xiitas contra sunitas, de curdos contra sunitas, com o Estado Islâmico a tentar instalar um reino de terror, de todos contra todos, um conflito que teima em impedir todos os esforços de reconstrução e que só nos últimos três anos – desde 2014 – fez mais de três milhões de refugiados. Metade destes refugiados são crianças.

"O fim de todas as violações graves"



As razões para a fuga do país – ou para os deslocamentos internos – encontram também explicação noutros dados do relatório. “Partes do país transformadas em zonas de guerra”, “infraestruturas civis gravemente danificadas ou destruídas”, entre as quais “metade das escolas a necessitar de reparações” são algumas das situações constatadas no terreno pelos especialistas desta agência das Nações Unidas.







É desta forma que a ONU lança um apelo para que o mundo esteja atento a esta situação e não vire a cara para o lado quando os iraquianos, pais e filhos, buscarem uma situação mais segura em outras latitudes.







Além do apelo ao fim do conflito, recomenda o relatório da Unicef que, não havendo previsão para o fim da violência no Iraque, “todas as crianças afectadas pela crise, onde quer que estejam, devem ter acesso sustentado e sem obstáculos a assistência humanitária e serviços básicos”. Exige também “o fim de todas as violações graves contra as crianças, incluindo a morte, a mutilação e o recrutamento”.



A Unicef pede o respeito pela “liberdade de circulação para todas as famílias que desejam encontrar segurança noutro local ou retornar às suas casas” e, também assim, de “acesso a protecção legal e serviços para todas as crianças detidas e em tratamento de acordo com os padrões internacionais de detenção juvenil”.







Face à escassez de recursos financeiros com que diz defrontar-se – 100 milhões de dólares para operações de emergência cruciais no Iraque – a agência das Nações Unidas deixa um apelo ao aumento dos investimentos para melhorar no terreno a qualidade dos serviços de educação, saúde e protecção dos mais novos.