Morte Charlie Kirk. FBI confirma detenção de suspeito

por Inês Moreira Santos - RTP
Jim Urquhart - Reuters

A informação foi avançada pelo presidente dos Estados Unidos: a polícia terá detido o suspeito pelo assassinado do influencer conservador Charlie Kirk. Em conferência de imprensa, as autoridades confirmaram a detenção de uma pessoa indiciada, que terá confessado o crime aos familiares.

VER MAIS
"Acho que o apanhámos", afirmou Trump em entrevista à Fox News esta sexta-feira, acrescentando que uma pessoa que conhece o suspeito o denunciou.

O presidente norte-americano garantiu mesmo com "alto grau de certeza" que o atirador de Kirk já está preso.



Ainda segundo o presidente norte-americano, foi o pai do suspeito que o convenceu a entregar-se às autoridades. Trump, politicamente conservador, afirmou na mesma entrevista que espera que o assassino de Kirk seja condenado a "pena de morte".

Entretanto, o FBI confirmou que foi detido o suspeito do assassinato de Kirk e identificado como Tyler Robinson, de 22 anos.
Foi o governador do Utah a confirmar que o suspeito pela morte de Charlie Kirk tinha sido detido.

Numa conferência de imprensa onde esteve o próprio diretor do FBI, Spencer Cox revelou também que foi um familiar de Tyler Robinson que contactou um amigo de família a quem terá confessado ou deixou implícito ser o autor do atentado.

Terá sido essa pessoa que contactou as autoridades dando conta dessas informações. Em poucas horas o FBI chegou a ter 11 mil pistas sobre o caso.

Artigos Relacionados

PUB
PUB