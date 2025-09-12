Morte Charlie Kirk. Trump diz que suspeito terá sido detido

"Acho que o apanhámos", afirmou Trump em entrevista à Fox News esta sexta-feira, acrescentando que uma pessoa que conhece o suspeito o denunciou.





O presidente norte-americano garantiu mesmo com "alto grau de certeza" que o atirador de Kirk já está preso.





FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025







Ainda segundo o presidente norte-americano, foi o pai do suspeito que o convenceu a entregar-se às autoridades. Trump, politicamente conservador, afirmou na mesma entrevista que espera que o assassino de Kirk seja condenado a "pena de morte".



Apesar das declarações de Trump, não houve para já confirmação do FBI ou do Departamento de Segurança Pública Utah. Mas de acordo com a imprensa internacional, o suspeito do assassinato de Kirk foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos e residente em Utah.