Morte Charlie Kirk. Trump diz que suspeito terá sido detido

por Inês Moreira Santos - RTP
Jim Urquhart - Reuters

A informação foi avançada pelo presidente dos Estados Unidos: a polícia terá detido o suspeito pelo assassinado do influencer conservador Charlie Kirk.

"Acho que o apanhámos", afirmou Trump em entrevista à Fox News esta sexta-feira, acrescentando que uma pessoa que conhece o suspeito o denunciou.

O presidente norte-americano garantiu mesmo com "alto grau de certeza" que o atirador de Kirk já está preso.



Ainda segundo o presidente norte-americano, foi o pai do suspeito que o convenceu a entregar-se às autoridades. Trump, politicamente conservador, afirmou na mesma entrevista que espera que o assassino de Kirk seja condenado a "pena de morte".

Apesar das declarações de Trump, não houve para já confirmação do FBI ou do Departamento de Segurança Pública Utah. Mas de acordo com a imprensa internacional, o suspeito do assassinato de Kirk foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos e residente em Utah.

