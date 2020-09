Morte da juíza Ginsburg dá origem a contenda política pela substituição

Nomeada pelo presidente Bill Clinton em 1993,Em comunicado, o tribunal indicou que a morte da juíza se deveu a “complicações causadas por um cancro do pâncreas”. Em julho, Ginsburg tinha anunciado que estava a fazer quimioterapia para lesões no fígado, a última das várias batalhas que travou contra o cancro desde 1999.o que a levou a conquistar admiradores entre várias camadas da população norte-americana.A sua morte levanta, por isso, receios que seja vista como uma, mesmo antes das eleições presidenciais de novembro.Esta possibilidade era já uma grande inquietação para Ginsburg. “O meu desejo mais fervoroso é que não seja substituída até que um novo presidente seja empossado”, escreveu a juíza numa carta deixada à sua neta, Clara Spera, dias antes da sua morte.

Divergências quanto à nomeação do substituto

O anúncio da morte de Ruth Bader Ginsburg abriu, desta forma, uma intensa batalha política a menos de dois meses das presidenciais. A grande questão que se impõe agora, e que certamente irá dominar a fase final da campanha para as presidenciais, é a sua substituição.. Por este motivo, dividem-se opiniões sobre a escolha do substituo: poderá ser ainda Trump a nomear, ou deverá ficar nas mãos do próximo presidente nomeado?

A nomeação dos juízes do Supremo Tribunal está a cargo do presidente dos EUA e deve ser confirmada pelo Senado, atualmente de maioria republicana. Os magistrados têm um mandato vitalício, podendo apenas ser substituídos quando decidem aposentar-se ou perante um processo de impeachment no Congresso.

o e a Casa Branca já veio anunciar que o presidente D. O líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, também afirmou, na noite de sexta-feira, que se um candidato fosse apresentado antes das eleições, haveria uma votação sobre a escolha de Trump.No entanto, o candidato democrata à Casa Branca,"Esta noite e nos próximos dias, vamos estar focados na morte da juíza e no seu legado imortal. Mas para que não haja qualquer dúvida, deixem-me ser claro: os eleitores devem escolher o Presidente e o Presidente deve escolher o juiz para que o Senado o considere", afirmou Joe Biden, numa declaração emitida em direto de sua casa no estado de Delaware., e não submeteu a sua nomeação a voto, com o argumento que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.Na altura, salientou Biden, faltavam quase nove meses para as presidenciais, enquanto agora faltam apenas 46 dias. "Estamos a falar da Constituição e do Supremo Tribunal. Essa instituição não devia estar sujeita à política", destacou.Obama, numa mensagem deixada na sua página de Facebook a lamentar a morte de Ginsburg, recorda esse mesmo momento: “Quatro anos e meio atrás, quando os republicanos se recusaram a realizar uma audiência ou uma votação em Merrick Garland, eles inventaram o princípio de que o Senado não deveria preencher uma vaga no Supremo Tribunal antes da tomada de posse de um novo presidente”.O antecessor de Trump sublinhou que

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos é composto por nove juízes que têm o poder de mudar as leis do país. Na prática, desempenham um papel crucial em temas como o aborto, os direitos dos imigrantes, a privacidade, a pena de morte e a posse de armas.

Desde que assumiu a presidência,na maioria dos casos. É expectável que a ala democrata no Senado fará todos os possíveis para impedir a nomeação de um juiz conservador, mas a maioria republicana no Senado não deixará muitas hipóteses., o que terá certamente consequências nas decisões sobre temas de grande relevância, como o aborto e o casamento homossexual.

O legado de Ginsburg

Ao longo de uma ilustre carreira jurídica de seis décadas, Ginsburg recebeu um reconhecimento sem precedentes para um jurista dos EUA.Nascida em 1933 e filha de pais judeus, Ginsburg estudou na Harvard Law School, onde foi uma das nove mulheres numa turma de cerca de 500 homens.Ginsburg não recebeu nenhuma oferta de emprego após terminar a licenciatura, mas chegou ao Supremo Tribunal, em 1993, com um grande currículo pelos direitos feministas.. Nesse mesmo ano, Ginsburg tornou-se a primeira professora titular da Columbia Law School.Em 1980, a jurista foi nomeada para o Tribunal da Relação do distrito de Columbia como parte dos esforços do então presidente, Jimmy Carter, pra diversificar os tribunais federais.

Reações à sua morte

A bandeira dos EUA foi colocada a meia-haste na Casa Branca e no Congresso norte-americano para honrar a magistrada Ruth Ginsburg.Antigos presidentes, políticos veteranos e vários juristas deixaram uma mensagem a lamentar a morte Ginsburg, saudando o seu compromisso com o direto das mulheres.O juiz-presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, John Roberts, afirmou que"Perdemos uma colega estimada. Hoje estamos de luto, mas confiantes de que as gerações futuras recordarão Ruth Bader Ginsburg como nós a conhecemos, uma incansável e decidida campeã da justiça", indicou.O antigo presidente dos EUA Jimmy Carter pelidou-a de “mulher verdadeiramente notável”. “Uma mente jurídica poderosa e uma verdadeira defensora da igualdade de género, ela foi uma referência da justiça durante a sua longa e notável carreira”, escreveu o ex-presidente numa declaração.Ao elogiar a sua “procura por justiça e igualdade”, também George W. Bush, o 43.º presidente dos EUA, disse que Ginsburg “inspirou mais de uma geração de mulheres”.Barack Obama também lamentou a morte da juíza. O antecessor de Trump recordou o percurso de Ruth Ginsburg, descrevendo-a como uma “. “A juíza Ginsburg ajudou-nos a perceber que a discriminação com base no sexo não é sobre um ideal abstrato de igualdade, que não prejudica apenas as mulheres e que tem consequenciais reais para todos nós. É sobre quem somos e quem queremos ser”, escreveu Obama.“Michelle e eu temos uma grande admiração por ela. Estamos profundamente gratos pelo legado que deixou neste país e oferecemos a nossa gratidão e condolências aos seus filhos e netos”, acrescentou o ex-presidente.Na rede social Twitter, Hillary Clinton admitiu que se inspirou na juíza de 87 anos quando concorreu contra Donald Trump nas presidenciais de 2016. “”, escreveu Clinton.. Antes de ser conhecida a morte de Ginsburg, o presidente dos EUA encontrava-se num comício onde anunciava que tinha publicado uma lista de 40 possíveis candidatos ao Supremo Tribunal, que Trump descreveu como “conservadores” que acreditam na Constituição.O presidente apenas foi informado da morte da juíza após o comício. “Ela acabou de morrer? Uau, eu não sabia disso”, disse Trump aos jornalistas. “Ela teve uma vida fantástica. Que mais se pode dizer?”, acrescentou.O candidato democrata à presidência dos EUA destacou o percurso "inabalável" de Ginsburg, sublinhando que foi uma juíza “feroz”.“Ela praticava os mais altos ideais americanos como juíza do Supremo Tribunal. Ruth Ginsburg defendeu-nos a todos”, disse Joe Biden. “Foi uma voz consistentemente fiável em defesa da liberdade e de oportunidades para todos”, sublinhou.