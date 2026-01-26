Morte de Alex Pretti. Barack e Michele Obama condenam ICE e apoiam manifestantes

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

O antigo presidente e primeira-dama consideram o assassinato de Alex Jeffrey Pretti, enfermeiro de 37 anos, como mais uma tragédia devastadora e um alerta de que os valores fundamentais do país estão sob ataque.Num comunicado divulgado no domingo, o casal Obama apela ainda aos cidadãos norte-americanos que apoiem a onda de protestos pacíficos em Minneapolis e noutras partes do país.Entretanto está a aumentar a pressão sobre a Administração de Donald Trump para que se investigue a morte de Alex Pretii por agendes federais da imigração, no último sábado.A situação nas cidades continua explosiva e muito instável.A forma como os agentes federais de imigração estão a atuar em Minneapolis está a provocar um braço de ferro entre a Administração Trump e as autoridades locais.O Minnesota pediu uma audiência destinada a obter uma ordem de restrição temporária contra a operação conduzida pelo ICE nesse Estado.