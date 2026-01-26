Morte de Alex Pretti. Barack e Michele Obama condenam ICE e apoiam manifestantes

Morte de Alex Pretti. Barack e Michele Obama condenam ICE e apoiam manifestantes

Barack e Michele Obama defenderam os manifestantes em Minneapolis que se opõem à atuação violenta da polícia de imigração dos Estados Unidos, o ICE.

Cândida Pinto - Antena 1 /
Foto: Kylie Cooper - Reuters

VER MAIS
O antigo presidente e primeira-dama consideram o assassinato de Alex Jeffrey Pretti, enfermeiro de 37 anos, como mais uma tragédia devastadora e um alerta de que os valores fundamentais do país estão sob ataque.

Num comunicado divulgado no domingo, o casal Obama apela ainda aos cidadãos norte-americanos que apoiem a onda de protestos pacíficos em Minneapolis e noutras partes do país.

Entretanto está a aumentar a pressão sobre a Administração de Donald Trump para que se investigue a morte de Alex Pretii por agendes federais da imigração, no último sábado.

A situação nas cidades continua explosiva e muito instável.

A forma como os agentes federais de imigração estão a atuar em Minneapolis está a provocar um braço de ferro entre a Administração Trump e as autoridades locais.

O Minnesota pediu uma audiência destinada a obter uma ordem de restrição temporária contra a operação conduzida pelo ICE nesse Estado.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB