Morte de alpinistas nos Picos da Europa. Identificado um português

Há um segundo morto, mas de acordo com fonte oficial não se conseguiu identificar os corpos.



Foi apenas encontrada uma carteira com identificação portuguesa, não sendo ainda possível avançar a nacionalidade da segunda vítima.



O acidente ocorreu numa das rotas mais famosas da cordilheira - o Espolón dos Franceses.



O 112 da Cantábria revelou que os dois alpinistas se encontravam numa zona alta.



Um deles caiu e arrastou o outro.



O aviso foi dado por um sistema de chamada automática de um relógio inteligente e por outro alpinista que se encontrava no local e que presenciou o acidente.



A equipa de resgate acudiu ao local num helicóptero e limitou-se a certificar a morte dos dois alpinistas.