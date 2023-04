Morte de bloguer russo. Detida suspeita de envolvimento em ataque em São Petersburgo

Foto: Anatoly Maltsev - EPA

As autoridades russas detiveram uma mulher, suspeita de envolvimento no ataque à bomba de domingo, em São Petersburgo. A explosão num café fez dezenas de feridos e provocou a morte a um famoso bloguer militar apoiante da invasão da Ucrânia. As autoridades russas acreditam ter detido a autora deste atentado.