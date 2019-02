Morte de Jamal Kashoggi foi brutal e planeada

A relatora especial da equipa das Nações Unidas que investigou a morte de Jamal Kashoggi vem agora dizer que tem provas que apontam nesse sentido.



Em declarações à Antena 1, Duarte Nuno Vieira, médico português que fez parte desta equipa de investigação explica as principais conclusões depois de cerca de uma semana de investigações em Istambul.



O relatório final da equipa da Nações Unidas deverá ser apresentado no final de junho no conselho de direitos humanos.



Jamal Kashoggi, colunista do Washington Post e crítico do príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bil Salman foi morto no dia 2 de outubro no interior do consulado saudita em Istambul, na Turquia.