Um jornalista morreu e outros seis ficaram feridos na sequência de um bombardeamento das forças israelitas contra o sul do Líbano. Os rockets atingiram uma área aberta, onde as equipas de jornalistas estavam perfeitamente visíveis e identificadas.

Esta zona tem sido palco de vários ataques nos últimos dias, com soldados israelitas e militantes do Hezbollah envolvidos.



Há quem aponte a fronteira com o Líbano como uma possível segunda frente de guerra.