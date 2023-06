Morte de jovem de 17 anos às mãos da polícia gera revolta em França

Vários franceses saíram às ruas em vários subúrbios de Paris em protesto contra a morte de um jovem de 17 anos às mãos da polícia durante uma operação de trânsito, na terça-feira.O jovem de 17 anos morreu na manhã de terça-feira depois de ter sido baleado pela polícia durante uma operação de trânsito.A polícia disse inicialmente que disparou depois de o adolescente ter tentado atropelá-los. No entanto, as imagens de um vídeo amador verificado por várias agências contam uma história diferente.”, disse Me Yassine Bouzrou, advogado da família da vítima. “Vê-se o veículo arrancar, mas é proibido disparar contra uma pessoa por se recusar a acatar uma ordem. Portanto, o tiro não é regulamentar. Para que fosse regulamentar, o polícia teria de estar em perigo, a sua vida teria de estar em perigo, o que não era o caso, uma vez que se vê claramente no vídeo que os polícias estão ao lado e não à frente do veículo”, explicou.

Os dois polícias foram detidos e aquele que disparou a arma está a ser acusado de homicídio culposo.

O tiroteio desencadeou um sentimento de revolta e uma série de protestos na noite de terça-feira em Nanterre, a região a oeste de Paris onde o adolescente foi morto.Vários veículos foram queimados e foram disparadas bombas de gás lacrimogéneo pela polícia. Os confrontos espalharam-se para vários outros municípios nos subúrbios de Paris na noite de terça-feira.Por sua vez, a primeira-ministra Elisabeth Borne sublinhou a “exigência absoluta da verdade para permitir que o apaziguamento prevaleça sobre a raiva”.

"Inexplicável" e " injustificável"

“Nada justifica a morte de um jovem”, disse Macron.Em 2021 foram registados três assassinatos e dois em 2020, segundo uma contagem oficial, que mostra que a maioria das vítimas era negra ou de origem árabe.c/agências