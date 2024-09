Hassan Nasrallah era líder do grupo Hezbollah desde 1992. Em 32 anos, sob a sua liderança, este tornou-se o grupo com maior arsenal de guerra do mundo.

Aliado do Irão, inimigo declarado de Israel, foi considerado o homem mais poderoso do Líbano. Em Beirute, a morte de Nasrallah foi recebida com choque.