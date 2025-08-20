Morte de "streamer" francês durante transmissão em direto está sob investigação

O Ministério Público confirmou que abriu uma investigação judicial para determinar as causas da morte, ocorrida na vila de Contes, perto de Nice em França, e ordenou a realização de uma autópsia.

Plataformas sob pressão

Em comunicado, a Kick lamentou a morte e disse estar a "rever urgentemente as circunstâncias", acrescentando que as suas diretrizes são "projetadas para proteger os criadores" e que está "comprometida em manter esses padrões em toda a plataforma". "As plataformas têm uma imensa responsabilidade na regulamentação do conteúdo online para que os nossos filhos não sejam expostos a violência", escreveu a comissária francesa para a Infância, Sarah El Haïry, no X.



Também a ministra francesa para a Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais, Clara Chappaz, classificou o caso como um "horror absoluto" e encaminhou o processo para a Arcom, a agência reguladora dos media em França, e para o Pharos, sistema francês de denúncia de conteúdos ilegais online em França.

Comunidade em choque

Utilizadoresdisseram que o vídeo do homem foi exibido ao vivo pela primeira vez numa plataforma australiana chamada Kick.As autoridades investigam há oito meses suspeitas de, em especial na plataforma Kick, semelhante à rede social Twitch.Jean Pormanove tinhae tornou-se conhecido pelos desafios extremos e transmissões de longa duração.Um dos parceiros de Graven, conhecido como Naruto, pediu respeito pela sua memória eOutro, Owen Cenazandotti, que recentemente participou numa maratona de transmissão ao lado do francês, reforçou o pedido.