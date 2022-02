Morte do ex-Presidente grego Christos Sartzetakis, o juiz do filme "Z"

Natural de Salónica, a segunda cidade da Grécia, onde nasceu em 1929, Presidente da Grécia entre 1985 e 1990, Sartzetakis morreu aos 92 anos devido a insuficiência pulmonar, anunciou o hospital Laiko de Atenas, onde estava hospitalizado.

Na qualidade de juiz, Sartzetakis tornou-se conhecido quando conduziu em 1963 o inquérito sobre o assassinato por dois extremistas de direita do deputado de esquerda Grigoris Lambrakis, e que ocorreu pouco antes do golpe que impôs a ditadura dos coronéis, entre 1967 e 1974.

Na ocasião, opôs-se às pressões dos dirigentes políticos e judiciais da ditadura militar. O seu desempenho no caso foi imortalizado no filme "Z" do realizador franco-grego Costa Gravas.

Sob o governo da junta militar, foi forçado em 1968 a abandonar as suas funções, detido, torturado e mantido na prisão durante cerca de um ano sem processo. Após a queda da ditadura em 1974, tornou-se juiz no Tribunal de Recurso.

A atual Presidente da República da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, saudou "um funcionário da justiça de corpo inteiro, que nos momentos difíceis para o país e a democracia assumiu enquanto investigador o caso da morte de Lambrakis com uma independência e uma ética judiciária exemplares, pagando um pesado tributo pelos seus atos no período da junta [militar]".