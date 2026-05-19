Morte do fundador da Mango. Filho colocado sob supervisão judicial após pagamento de caução

"O juiz determinou, como medidas cautelares, a apreensão do passaporte de Jonathan Andic, a proibição de viajar e as comparências semanais em tribunal", afirmou o tribunal de Martorell, na Catalunha, em comunicado de imprensa.





Jonathan Andic foi detido esta terça-feira e interrogado no âmbito da investigação sobre o homicídio do pai, Isak Andic, que morreu após ter caído de uma zona alta durante uma caminhada na Serra de Montserrat, perto de Barcelona, em dezembro de 2024.





O filho do fundador da Mango, que estava sozinho com o pai no momento do acidente, declarou-se sempre inocente.



"Não há provas contra Jonathan Andic, e não serão encontradas provas", disse um porta-voz da família à AFP, indicando que estavam convencidos da sua "absoluta inocência".



A investigação sobre a morte de Isak Andic, inicialmente considerada acidental, foi arquivada antes de ser reaberta e reclassificada meses depois como possível homicídio, com foco no seu filho, o atual vice-presidente do conselho de administração da Mango.





À data da sua morte, Isak Andic era uma das pessoas mais ricas de Espanha, com uma fortuna avaliada pela Forbes em 4,5 mil milhões de dólares.





Nas últimas décadas, a Mango tornou-se numa das principais marcas de moda no mundo, com cerca de 2.850 lojas em vários países.