Mortes aumentaram quase 30% durante onda de calor em França

A estimativa do número de mortes baseia-se exclusivamente nos certificados de óbito eletrónicos, que representam pouco mais de metade dos óbitos no país.

A onda de calor histórica que atingiu França no final de junho criou condições insuportáveis em muitas casas. As altas temperaturas são novamente previstas para o fim de semana.

Quase nove mil óbitos certificados eletronicamente



Os certificados de óbito eletrónicos, de acordo com os dados do INSEE consultados pela BFMTV esta sexta-feira, mostram um aumento acentuado do número de mortes durante a semana de 22 a 28 de junho, relacionadas com a forte onda de calor, em comparação com a semana anterior.

São utilizadas para cerca de 25% dos óbitos domiciliários, 45% em lares de idosos e quase 80% em hospitais. Assim, especialmente tendo em conta a onda de calor, o número de pessoas que morreram em casa é provavelmente inferior ao número real.

O aumento observa-se em todos os locais de óbito, mas é particularmente acentuado no domicílio (aumento de 91%, ou 605 óbitos a mais em comparação com a semana anterior), em lares de idosos (aumento de 37%, ou 402 óbitos a mais) e em unidades de saúde (aumento de 19,7%, ou 1.013 óbitos a mais).





c/agências