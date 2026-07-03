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Mortes aumentaram quase 30% durante onda de calor em França
O número de mortes em França aumentou quase 30% e 62% só na região de Paris durante a semana de 22 de junho, o auge da onda de calor excecional que atingiu o país, anunciou esta sexta-feira a Saúde Pública de França.
Num novo relatório, a agência de saúde pública afirmou que houve "um aumento de 29,1%, correspondendo a 2.025 mortes adicionais em comparação com a semana anterior", referindo que este último número está certamente "subestimado".
A estimativa do número de mortes baseia-se exclusivamente nos certificados de óbito eletrónicos, que representam pouco mais de metade dos óbitos no país.O aumento de 30%, no entanto, é mais representativo da escala das consequências sanitárias desta onda de calor, que atingiu França durante cerca de dez dias e se revelou excecional, com três dos dias mais quentes já registados no país.
A tendência é particularmente acentuada na Île-de-France (região de Paris), com um aumento de mais de 62% de mortes na última semana. Um aumento semelhante foi reportado na região do Pays de la Loire (oeste de França).
A Saúde Pública de França já tinha reportado mais mil mortes do que o normal, mas este número abrangia apenas o final da semana. Os novos números cobrem a semana inteira, embora a onda de calor tenha começado alguns dias antes.
"O que é muito importante é que, entre estas 2.025 mortes, (...) houve um aumento de 91% nas mortes em casa em comparação com a semana anterior", declarou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, à TF1.
A onda de calor histórica que atingiu França no final de junho criou condições insuportáveis em muitas casas. As altas temperaturas são novamente previstas para o fim de semana. Em todas as faixas etárias, as intervenções por insolação e desidratação aumentaram seis e quatro vezes, respetivamente, de acordo com a organização SOS Médecins.
Há vários dias que as autoridades de saúde e o governo têm vindo a enfatizar o problema das mortes em casa durante a onda de calor. A onda de calor de 2003 matou 15 mil pessoas em França, na sua maioria idosos, muitos dos quais morreram em lares de idosos (EHPADs), mas também nas suas próprias casas.
A onda de calor de junho é considerada mais intensa, mas as suas consequências para a saúde são menos graves, segundo as autoridades.Quase nove mil óbitos certificados eletronicamente
Quase nove mil óbitos foram certificados eletronicamente entre 22 e 28 de junho, no auge da onda de calor em França, segundo o INSEE (Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos de França). Isto representa um aumento de 29,1% em relação à semana anterior, com 2.025 mortes adicionais.
Os certificados de óbito eletrónicos, de acordo com os dados do INSEE consultados pela BFMTV esta sexta-feira, mostram um aumento acentuado do número de mortes durante a semana de 22 a 28 de junho, relacionadas com a forte onda de calor, em comparação com a semana anterior.
Nessa semana, quase nove mil (8.973) mortes foram certificadas eletronicamente em todo o país, representando um aumento de 29,1% em relação à semana anterior. Isto representa 2.025 mortes adicionais.
"Estes números vão mudar; não representam 100% dos certificados de óbito", explicou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, à TF1, ao anunciar que a Saúde Pública de França publicará os "dados consolidados de excesso de mortalidade" dentro de três semanas.
Apenas 25% dos óbitos domiciliários são certificados eletronicamente.
Estes dados, embora muito úteis para detetar um sinal de alerta precoce, devem ser interpretados com cautela e provavelmente representam uma subestimação. De facto, estes certificados abrangem aproximadamente 60% da mortalidade nacional, mas com uma cobertura muito desigual.
São utilizadas para cerca de 25% dos óbitos domiciliários, 45% em lares de idosos e quase 80% em hospitais. Assim, especialmente tendo em conta a onda de calor, o número de pessoas que morreram em casa é provavelmente inferior ao número real.Este aumento do número de óbitos numa semana afeta principalmente pessoas com 45 anos ou mais, com um aumento de 29,7%, representando aproximadamente 2.001 óbitos adicionais. "Observou-se um aumento significativo entre as pessoas com mais de 45 anos", observou o ministra da Saúde.
A estimativa do número de mortes baseia-se exclusivamente nos certificados de óbito eletrónicos, que representam pouco mais de metade dos óbitos no país.O aumento de 30%, no entanto, é mais representativo da escala das consequências sanitárias desta onda de calor, que atingiu França durante cerca de dez dias e se revelou excecional, com três dos dias mais quentes já registados no país.
A tendência é particularmente acentuada na Île-de-France (região de Paris), com um aumento de mais de 62% de mortes na última semana. Um aumento semelhante foi reportado na região do Pays de la Loire (oeste de França).
A Saúde Pública de França já tinha reportado mais mil mortes do que o normal, mas este número abrangia apenas o final da semana. Os novos números cobrem a semana inteira, embora a onda de calor tenha começado alguns dias antes.
"O que é muito importante é que, entre estas 2.025 mortes, (...) houve um aumento de 91% nas mortes em casa em comparação com a semana anterior", declarou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, à TF1.
A onda de calor histórica que atingiu França no final de junho criou condições insuportáveis em muitas casas. As altas temperaturas são novamente previstas para o fim de semana. Em todas as faixas etárias, as intervenções por insolação e desidratação aumentaram seis e quatro vezes, respetivamente, de acordo com a organização SOS Médecins.
Há vários dias que as autoridades de saúde e o governo têm vindo a enfatizar o problema das mortes em casa durante a onda de calor. A onda de calor de 2003 matou 15 mil pessoas em França, na sua maioria idosos, muitos dos quais morreram em lares de idosos (EHPADs), mas também nas suas próprias casas.
A onda de calor de junho é considerada mais intensa, mas as suas consequências para a saúde são menos graves, segundo as autoridades.Quase nove mil óbitos certificados eletronicamente
Quase nove mil óbitos foram certificados eletronicamente entre 22 e 28 de junho, no auge da onda de calor em França, segundo o INSEE (Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos de França). Isto representa um aumento de 29,1% em relação à semana anterior, com 2.025 mortes adicionais.
Os certificados de óbito eletrónicos, de acordo com os dados do INSEE consultados pela BFMTV esta sexta-feira, mostram um aumento acentuado do número de mortes durante a semana de 22 a 28 de junho, relacionadas com a forte onda de calor, em comparação com a semana anterior.
Nessa semana, quase nove mil (8.973) mortes foram certificadas eletronicamente em todo o país, representando um aumento de 29,1% em relação à semana anterior. Isto representa 2.025 mortes adicionais.
"Estes números vão mudar; não representam 100% dos certificados de óbito", explicou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, à TF1, ao anunciar que a Saúde Pública de França publicará os "dados consolidados de excesso de mortalidade" dentro de três semanas.
Apenas 25% dos óbitos domiciliários são certificados eletronicamente.
Estes dados, embora muito úteis para detetar um sinal de alerta precoce, devem ser interpretados com cautela e provavelmente representam uma subestimação. De facto, estes certificados abrangem aproximadamente 60% da mortalidade nacional, mas com uma cobertura muito desigual.
São utilizadas para cerca de 25% dos óbitos domiciliários, 45% em lares de idosos e quase 80% em hospitais. Assim, especialmente tendo em conta a onda de calor, o número de pessoas que morreram em casa é provavelmente inferior ao número real.Este aumento do número de óbitos numa semana afeta principalmente pessoas com 45 anos ou mais, com um aumento de 29,7%, representando aproximadamente 2.001 óbitos adicionais. "Observou-se um aumento significativo entre as pessoas com mais de 45 anos", observou o ministra da Saúde.
O aumento observa-se em todos os locais de óbito, mas é particularmente acentuado no domicílio (aumento de 91%, ou 605 óbitos a mais em comparação com a semana anterior), em lares de idosos (aumento de 37%, ou 402 óbitos a mais) e em unidades de saúde (aumento de 19,7%, ou 1.013 óbitos a mais).
c/agências