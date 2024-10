Morto chefe da Jihad islâmica em campo de refugiados na Cisjordânia

"Um avião atingiu a zona de Tulkarem e eliminou Mohammed Abdullah, o líder da rede terrorista da Jihad Islâmica em Nour Shams", na quinta-feira, indicou o exército em comunicado, acrescentando que também matou outro combatente.

Abdullah era o sucessor de Mohammed Jaber, conhecido como "Abu Shujaa", morto a 29 de agosto num ataque israelita ao campo de Nour Shams, acrescentou.

A Jihad Islâmica, movimento islamista com uma forte presença nos campos de refugiados do norte da Cisjordânia, não confirmou a morte do líder.

O exército israelita acusa Mohammed Abdullah de estar "implicado em numerosos atentados na região", indicou num comunicado publicado na plataforma Telegram.

Em Nour Shams, os ramos armados dos diferentes movimentos palestinianos anunciam regularmente a morte de homens em combates com soldados ou em ataques de aviões israelitas.

Mais de 13.000 palestinianos vivem no campo de refugiados de Nour Shams, aberto em 1952.

De acordo com a ONU, é um dos 19 campos da Cisjordânia mais afetados por problemas de saúde.