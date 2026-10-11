Mortos em naufrágio ao largo do Djibuti sobem para 139

Num novo balanço, a OIM indicou que os esforços de busca e salvamento prosseguem, à medida que aumentam os receios sobre os desaparecidos.

O barco transportava 305 pessoas desde o Djibuti em direção ao Iémen quando se afundou perto de Guehere, a norte da cidade djibutiana de Oboque, na noite de 08 para 09 de outubro.

Trata-se de um dos naufrágios mais mortíferos registados na Rota Oriental.

"Ninguém entra num barco assim a menos que acredite que não há outra forma segura", disse a diretora-geral da OIM, Amy Pope, citada no comunicado.

"Não podemos continuar a tratar estas mortes como normais. Vias seguras e legais salvam vidas. Peço aos governos e doadores que ajam antes que o próximo barco afunde", apelou a responsável desta agência das Nações Unidas.

Objetos pessoais provavelmente pertencentes aos migrantes, incluindo sapatos, foram vistos numa praia num vídeo partilhado pela OIM, segundo a agência Associated Press.

Cerca de 80 pessoas sobreviveram ao naufrágio.

A OIM está a prestar assistência de emergência aos sobreviventes no seu Centro de Resposta a Migrantes em Oboque, incluindo cuidados de saúde, apoio psicossocial, alimentação, abrigo e serviços de proteção.

Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes do Corno de África viajam pelo Djibuti e atravessam o estreito de Bab el-Mandeb até ao Iémen, na esperança de chegar aos países do Golfo em busca de segurança, estabilidade e emprego, e apesar da violência no Iémen.

Desde 10 de setembro, mais de 20.000 movimentos de entrada para Djibuti vindos da Etiópia foram registados pela OIM.

A organização sublinhou, no entanto, que a travessia marítima "é apenas uma parte do perigo".

Os migrantes que chegam ao Iémen "enfrentam riscos de violência, detenção e detenção arbitrárias, exploração e tráfico", alertou.