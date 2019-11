Moscovo devolveu 3 navios capturados à Ucrânia, mas Kiev diz que falta parte do armamento

O Presidente da Ucrânia diz que desapareceu parte do armamento dos três navios ucranianos que foram devolvidos ao país pela Rússia. As três embarcações tinham sido capturadas pelas autoridades de Moscovo há um ano no estreito de Kerch por alegadamente terem invadido águas territoriais russas.