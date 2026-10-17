Moscovo e Kiev multiplicam ataques enquanto Putin agradece a Trump e Zelensky lamenta

As forças da Rússia e da Ucrânia desencadearam, às primeiras horas deste sábado, múltiplos ataques com recurso a drones na Península da Crimeia e outros territórios russos e ucranianos. Ações que se sucedem à decisão, por parte de Donald Trump, de suspender um novo conjunto de sanções contra a Rússia - pacote que fora adotado pelo Congresso norte-americano.



De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos uma pessoa morreu em Sloviansk, na região oriental de Donetsk, durante um bombardeamento russo contra uma zona residencial.



Em Vinnitsa, no centro-oeste do país, ocorreu um dos ataques mais pesados desde o início da invasão russa, na descrição da responsável pela Administração Militar Regional, Natalia Zabolotna. Foram abatidos 24 drones e registados danos em infraestruturas civis e críticas, com notícia de seis feridos.



Por sua vez, Moscovo adianta que as defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite, um total de 610 drones ucranianos sobre 15 regiões do país e a Crimeia.O Ministério russo da Defesa aponta para ataques ucranianos a alvos em Moscovo, São Petersburgo, nas regiões fronteiriças de Kursk e Belgorod e no sul, em Krasnodar e Rostov.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, indicou terem sido derrubados 144 drones apontados à capital, o que voltou a ditar o fecho dos seus quatro maiores aeroportos.

"Momento histórico"



Adotado em setembro e batizada com o nome do falecido senador Lindsey Graham, o pacote legislativo tinha por finalidade restringir de forma mais ágil os recursos financeiros da engrenagem bélica do Kremlin.

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c/ agências