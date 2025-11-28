Moscovo lança forte ataque de drones e mísseis contra Kiev

Foram ouvidas ao final da noite fortes explosões no centro da capital ucraniana. As autoridades falam num dos maiores ataques desde o início da guerra.

RTP /

VER MAIS
Drones e mísseis russos atacaram Kiev, confirmaram responsáveis ucranianos, com explosões a soarem em diferentes distritos da cidade.

O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, afirmou que pelo menos um prédio de apartamentos foi danificado no ataque, lançado após a meia-noite (22h00 GMT).

Tkachenko disse que vários drones atingiram áreas no centro da cidade e subúrbios.

O presidente da câmara, Vitali Klitschko, disse que equipas médicas de emergência foram enviadas para quatro distritos da cidade.
PUB
PUB