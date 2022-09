Moscovo pode usar armas nucleares para defender territórios ocupados, diz Medvedev

“Não só as capacidades de mobilização, mas também”, declarou.Os comentários de Medvedev chegam um dia depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter avisado que Moscovo vai usar "todos os meios disponíveis" para proteger a "integridade territorial" da Rússia, anunciando ainda a mobilização de 300.000 forças de reserva para lutar na Ucrânia.A ameaça nuclear subentendida nas declarações de Putin atraiu a condenação imediata de uma série de líderes ocidentais.Medvedev, que é atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, frisou ainda que. “Não há como voltar atrás”, considerou.

“As repúblicas do Donbass [Donetsk e Luhansk] e outros territórios serão anexados à Rússia”, disse o ex-presidente na plataforma Telegram, referindo-se às regiões separatistas no coração industrial do leste da Ucrânia.

Referendos a partir de sexta-feira



Os referendos deverão realizar-se nas partes controladas pela Rússia das províncias de, a partir de sexta-feira. É expectável que os resultados sejam favoráveis à Rússia.As votações, que vão ocorrer sob ocupação militar e sem qualquer supervisão externa, foram rotuladas por Kiev e pelos seus aliados ocidentais como farsas.Se entrarem formalmente na Federação Russa, os territórios ocupados - onde a contraofensiva ucraniana ganhou ritmo nas últimas semanas – terão direito à proteção russa com armas nucleares.Moscovo, com apenas cerca de 60% de Donetsk e 66% de Zaporizhia atualmente sob controlo do seu exército.