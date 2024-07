As autoridades russas querem garantir a segurança de quem, por esta altura, escolhe passar férias nos areais junto ao mar de Azov. Depois do ataque do mês passado a uma praia de Sebastopol, o governo construiu vários abrigos antiaéreos para proteção em caso de ataque. As praias do Mar Negro, na Crimeia, estão agora repletas de turistas que partilham o areal com estas estruturas.