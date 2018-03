Moscovo rejeita acusações sobre envenenamento de ex-espião mas abre a porta a cooperação com Londres

Paulo Alexandre Amaral - RTP14 Mar, 2018, 11:04 / atualizado em 14 Mar, 2018, 11:09 | Mundo

A resposta ao ultimato britânico para que apresentasse esclarecimentos sobre as circunstâncias do envenenamento no início do mês do antigo agente Sergei Skripal e da sua filha Julia em Salisbury, cidade do condado inglês de Wiltshire, foi comunicada pelo porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que a Rússia não está de forma alguma relacionada com os incidentes de 4 de março.Russos poderão requerer acesso consular a Julia Skripal, a filha do espião que foi envenenada juntamente com o pai.



Dmitry Peskov acrescenta que a acusação britânica carece tanto de provas como de fundamento. Deixa entretanto a porta aberta a uma cooperação com as autoridades britânicas na investigação deste episódio, mas com uma advertência: o avanço dos ingleses na tomada de medidas contra interesses russos abortaria qualquer cenário de cooperação das autoridades russas.



Fica desta forma sem resposta o ultimato da primeira-ministra Theresa May, que dera até final da noite de terça-feira para que o Kremlin fornecesse explicações sobre o caso, deixando antever a possibilidade de um agravamento das sanções impostas contra cidadãos russos na altura do capítulo Alexander Litvinenko, o espião russo mortalmente envenenado em 2006 com Polónio-210.



O embaixador russo em Londres, Alexander Yakovenko, foi convocado para fornecer essas explicações, mas a resposta de Moscovo já estava dada: nada temos a ver com o assunto. Investiguem primeiro e depois falamos sobre isso, desafiou o próprio presidente russo, Vladimir Putin.



May tem portanto pouco material para trabalhar, ela que disse no Parlamento que esta quarta-feira a sua equipa iria “analisar ao detalhe a resposta dada pelo Estado russo”.



Há entretanto um detalhe avançado pela agência russa Interfax: a embaixada russa em Londres está a ponderar requerer acesso consular a Julia Skripal, a filha de 33 anos do espião que foi envenenada juntamente com o pai.