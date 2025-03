Moscovo saúda "diálogo útil" com Washington que deve prosseguir com ONU

"Falámos de tudo, foi um diálogo intenso, não foi fácil, mas muito útil para nós e para os americanos", disse um dos negociadores russos, Grigori Karassin, à agência oficial russa Tass.

Durante as conversações à porta fechada, em que Karassin representou a Rússia juntamente com Sergei Besseda, um executivo do FSB (serviços de segurança russos), "foram discutidos muitos problemas", afirmou.

"É claro que estamos longe de ter resolvido tudo, de ter chegado a acordo sobre todos os pontos, mas parece-me que uma conversa como esta é muito oportuna", disse Karassin.

"Vamos continuar a fazê-lo, envolvendo a comunidade internacional, sobretudo as Nações Unidas e alguns países", disse, sublinhando ter ficado com a impressão de "um diálogo construtivo que é necessário e indispensável".