Moscovo sofre ataque de drones, dizem autoridades locais

"No início desta manhã, um ataque com drones causou danos menores em vários edifícios. Todos os serviços de emergência da cidade se encontram no local", escreveu Sobyanin, na plataforma Telegram.

O responsável indicou que não há feridos graves e que uma investigação ao sucedido está em curso.

Moradores de dois prédios afetados pelo ataque foram retirados. "Imediatamente após o término dos trabalhos dos serviços especiais, os moradores poderão voltar aos seus apartamentos", disse Sobyanin.

Trata-se do ataque mais grave contra Moscovo desde 02 de maio, quando a Rússia denunciou um outro ataque contra o Kremlin, também com drones, e que a liderança russa atribuiu à Ucrânia.