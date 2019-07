Motim em prisão no Brasil provoca 52 mortos

RTP29 Jul, 2019, 17:49 / atualizado em 29 Jul, 2019, 19:10 | Mundo

Uma rebelião entre os detidos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, provocou 52 mortos na manhã desta segunda-feira. O motim prolongou-se por cerca de cinco horas, tendo sido motivado por um conflito entre membros de organizações criminosas rivais.



Segundo informações veiculadas pela imprensa local, a rebelião começou por volta das 07h00 locais (11h00 em Lisboa), altura em que começava a entrega do pequeno-almoço na prisão. Os reclusos de uma organização criminosa invadiram o local onde se encontravam os membros da organização rival, tendo fechado a área e ateado fogo ao recinto.







Segundo informações veiculadas pela imprensa local, a rebelião começou por volta das 07h00 locais (11h00 em Lisboa), altura em que começava a entrega do pequeno-almoço na prisão. Os reclusos de uma organização criminosa invadiram o local onde se encontravam os membros da organização rival, tendo fechado a área e ateado fogo ao recinto.

Grande parte das mortes foram provocadas por asfixia e 16 corpos foram encontrados decapitados. Dois agentes prisionais chegaram a ser mantidos reféns, mas foram libertados no final da manhã. O Centro de Recuperação Regional de Altamira tem capacidade para abrigar 200 presos, mas era ocupado por 311 pessoas.





A violência nas prisões é um problema comum no Brasil. O país ocupa o terceiro lugar da lista de países com maior população prisional do mundo e a sobrelotação das prisões é uma das principais causas dos conflitos.







Este é o segundo maior massacre ocorrido em estabelecimentos prisionais no Brasil este ano. Em maio, 55 reclusos foram mortos dentro de uma penitenciária no estado do Amazonas, também no norte do país.