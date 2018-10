Motociclistas venezuelanos vão ter seguro de responsabilidade civil pela primeira vez

Lusa18 Out, 2018, 08:09 | Mundo

As normas do novo seguro estiveram em debate, quarta-feira, na chamada Mesa de Trabalho para a Proteção, Segurança Social, Bem-estar e Atenção Integral ao Transportador, promovida pelo INTT e na qual participam representantes do Comando Inter-gremial de Transportadores e do Bloco Bolivariano de Transportadores.

Entre os presentes estiveram o presidente do INTT, Enrique Quintana, o Superintendente da Superintendência de Defesa dos Assegurados, Juan Carlos Cabello e José Estévez de Seguros la Previsora, entre outros.

A nova apólice será paga anualmente e cobrirá situações de morte acidental, invalidez permanente, gastos médicos e funerários.

Por outro lado, incluirá cobertura para acidentes pessoais de ocupantes de viaturas e assistência legal.

Na Venezuela são frequentes os acidentes com motocicletas, um sistema de transporte que cada vez é mais popular e que, além de um elevado número de acidentes com falecimentos, deixa milhares de pessoas lesadas e inválidas, muitas delas com escassos 20 anos.