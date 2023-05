Motorista detido após camião colidir com barreiras de segurança perto da Casa Branca

Vehicle collision at Lafayette Square: Roadways and pedestrian walkways are closed as teams investigate. pic.twitter.com/4QqNyRoa0T — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 23, 2023

BREAKING 🚨 The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square (Video: Chris) pic.twitter.com/Su5R5Q8QjQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2023

Um responsável dos Serviços Secretos adiantou que ninguém ficou ferido e que o camião foi considerado seguro.A WUSA, uma estação de televisão afiliada à CBS que cobre Washington DC, citou uma testemunha que afirma que o motorista embateu nas barreiras uma segunda vez após a colisão inicial.A mesma estação televisiva mostrou imagens do camião U-Haul (uma empresa norte-americana de aluguer de camiões) parado em frente às barreiras de segurança com agentes policiais e um cão a aproximarem-se do veículo. Um robot controlado remotamente abriu a porta traseira do camião, que continha apenas um carrinho de transporte e nenhuma outra mercadoria óbvia.

Uma testemunha da Reuters acrescenta, no entanto, que os investigadores encontraram uma bandeira com a cruz suástica que estaria dentro do camião.





O incidente, que aconteceu pouco antes das 22h00 locais (02h00 GMT), obrigou a evacuações de hotéis locais, incluindo o Hay Adams. Algumas estradas locais e áreas de pedestres também foram encerradas.

c/agências